Захарова заявила, что виновные в гибели российских журналистов понесут наказание

Виновные в гибели сотрудников российских средств массовой информации понесут заслуженное наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
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