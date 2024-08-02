В Турции заблокировали Instagram

С утра пятницы, 2 августа, в Турции без объяснения причин заблокировали социальную сеть Instagram*. По данным местных СМИ, такое решение приняло государственное Управление информационных технологий и коммуникаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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