Русский МИД вынес приговор Абхазии: Эквадорские бананы заразили мандарины

Эдуард Александров

Я не знаю, чего мы с ними заигрываем. Уже давно пора их к русскому порядку приучать. Наглый беспредел за наш счёт. Просто никто в нашем правительстве этим не занимается. И вообще после независимости нет чёткого решения по этой недостране. Пора его принимать и понять - что мы хотим от Абхазии. Решение - поручение Президента - выполнение директив. И лет через 10 будет всё хорошо.