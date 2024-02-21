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СССР-Россия

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Русский МИД вынес приговор Абхазии: Эквадорские бананы заразили мандарины

Русский МИД вынес приговор Абхазии: Эквадорские бананы заразили мандарины

МИД России предупредил сограждан о небезопасности путешествий в Абхазию. Перед началом сезона отпусков это заявление звучит как приговор.

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Комментарии
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Владимир Дудкин
Помощь России абхазы воспринимают, как нашу слабость. Своеобразную дань. А надо быть хозяином. Государственником. Жёстко - ты не, я тебе. И никакой халявы.
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17 час.
Эдуард Александров
Я не знаю, чего мы с ними заигрываем. Уже давно пора их к русскому порядку приучать. Наглый беспредел за наш счёт. Просто никто в нашем правительстве этим не занимается. И вообще после независимости нет чёткого решения по этой недостране. Пора его принимать и понять - что мы хотим от Абхазии. Решение - поручение Президента - выполнение директив. И лет через 10 будет всё хорошо.
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17 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А чему мы удивляемся? По моему это продолжение миграционной политики - им можно все, а мы молчим.
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17 час.

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