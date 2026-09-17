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МОСИНФОРМ

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Выставка о столичных волонтерах продлится в парке «Ходынское поле» до 4 октября

Выставка о столичных волонтерах продлится в парке «Ходынское поле» до 4 октября

В парке «Ходынское поле» до 4 октября работает фотовыставка о московских волонтерах. Жителей и гостей столицы приглашают познакомиться с разными видами добровольческой помощи и выбрать занятие по интересам.

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