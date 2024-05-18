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Бастрыкин поручил дать оценку предъявлению обвинений Киевом главам ФСБ и Росгвардии

Бастрыкин поручил дать оценку предъявлению обвинений Киевом главам ФСБ и Росгвардии

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин распорядился дать оценку заочным обвинениям со стороны государственного бюро расследований (ГБР) Украины, которые были предъявлены директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 российским офицерам.

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