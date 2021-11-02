Всё об оружии

74 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКС БАМ
    Вас волнует судьба КПРФ? Зюганов сказал, что марксисты всё передрали с Библии. Вот что нужно изучать! В раю мы будем ...Зюганов ищет себе...
  • Jnas Levison
    И чего же в него так Путин вцепился, или это очередной "незаменимый специалист"!Директор NASA пок...
  • Михаил Воробьев
    Хотел ответить Метленной на её применение по жизни и здоровья пенсионеров. Есть "пожелания", что бы она сдала свой м...Политик предложил...

Политик предложила частично переложить заботу о пожилых людях с государства на их детей — и заявила, что пенсионеры должны были сами думать о том, как они будут жить «после 55—60 лет».

Политик предложила частично переложить заботу о пожилых людях с государства на их детей — и заявила, что пенсионеры должны были сами думать о том, как они будут жить «после 55—60 лет».

- Депутат Мосгордумы Наталья Метлина заявила (https://sun9-45.userapi.com/impg/AvG1tqGWTl7yQPxKoGXVO2Cg4be.

Вернуться к статье
2921
Обсудить
Валерий Беликов
Кто же ее выбирал депутатом ГД? Таким не место в Думе.
Александр Антипин
В народе говорят-"Каков поп,такой и приход".
Костя Ермолаев
Сколько мразей развелось во власти.
Maikl
На 1 ведьму, на 1!
Александр Рус
я могу посоветовать патологоанатому-что сделать с этой ублюдиной....
Анатолий Захаров
Это не женщина......,.а желаю ей дожить до такого возраста.....
Владимир Алексеев
Её пожалеть надо! Вон Вассерман уже пожаловался, как тяжко быть депутатом. За какие-то 500тыр.приходится рано вставать и тащится в эту думу.И это каждый день? :)
Наталья Ефимова (Вишнёва)
И это избранники?!!! Боже, спаси Россию хотя бы от идиотов!!!
Суворов Василий
Верните мне все,что я выплатил в пенсионный.Буду богатым.
Cергей Храпов
Да идиотизм зашкаливает.
АЛЕКС БАМ
"Тот, кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит других".
Ваша Светлость
Тварь...
Николай Беляев
ЕР?
Валентин Мариненко
откуда вы такие вылезаете?
Лариса Поплавская
Таких горе политиков надо без оправданий гнать грязной метлой, Лишать мандата и всех возможных льгот гос. жилья. Вообщем всего что было предусмотрено для депутата. Посмотреть, как они сначала без льгот будут жить. А потом спросить: не допускает ли она, что жизнь круглая и в ней все бывает, не буду перечислять, даже того, что в семье не без урода. Так пусть на досуге подумает. Она почему-то уверена, что является хорошей дочерью, матерью, женой. Так вот ее слова говорят об обратном. Она занимает не свое место, случайный пассажир. Пусть ее дети о ней теперь заботятся. А ее лишить права работы на любых руководящих должностях. Хватит уже церемониться с такими как она и платить из кармана тех, кого она считает дураками. Так как ничем не отличается от всех тех мошенников, которых она с таким сарказмом оправдывает,
Iness Aartee
Метлина не на своём месте, пора на выход
Vladimir Lioubimcev
ДЕТЯМ ЕСТЬ о ком заботиться - О СВОИХ ДЕТЯХ... Растить, одевать-обувать-кормить, учить, дать почву под ноги и профессию в руки... Пусть лучше государство НЕ ОБВОРОВЫВАЕТ ЛЮДЕЙ, которые всю свою жизнь работают на государство, в том числе тоже... А то планируют такую инфляцию, которая НАЧИСТО СЖИРАЕТ ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ "НА СТАРОСТЬ"...
Горбатюк Валерий
Думать на годы вперед о будущем советует та, кто не в состоянии спрогнозировать результат своих собственных высказываний... Классика: "учитель не должен уметь сам, он должен уметь учить других" (с) :)
Анна Эржибова
менталитет на лице этим всё сказано молодец :)вы не просили рожать а мы не просим сидеть и жрать наши деньги с*бала в лес и потерялась у**ща
Алексей Бобылев
Тварь! Пусть ей жить на пенсию в 13 тысяч!
Дмитрий Лысков
Ну , с такими разбойниками в руководстве государством...на что надеяться...Куда делись бандиты из 90х и их жены...
Таисия Иванова
А если у пенсионеров нет детей? Тогда попросить,чтобы эта Метлина помогла неимущим... и что, она не знает, какие пенсии у пожилых людей? Каким нужно быть черствым человеком, чтобы поднимать такой болезненный вопрос в государстве? Уродка....
Т Ш
Курица безмозглая((((((((((((((
Лариса Абросимова
Что курица безмозглая эта Метлина, то я согласна, а еще с гусями в голове. С нормальными умственными способностями люди хотя бы подумают прежде чем рот открыть.
Гарий Щерба
ХОРОШО ПИЗ.....ТЬ , когда СИДИШЬ Ф В ДУР-ДУМЕ на ТЕПЛЕНЬКОМ МЕСТЕЧКЕ и НЕ в ЧЕМ , НИ СЕБЕ -- НИ РОДНЫМ да и ЗНАКОМЫМ НЕ ОТКАЗЫВАЕШЬ ....!!!
Андрей Сапожников
Вот посмотришь на некоторых Метлиных, вроде человек вменяемый, жонглер русской словесности, но иногда такую ересь "МЕТЁТ". Может эта буря на Солнце так действует на некоторых.
Александр Грелев
Интересно получается-налоги платил,а теперь государство самоустранится от выплаты пенсий.Вопрос второй,а что делать пенсионерам у которых нет детей,котрые уехали работать в другие страны,инвалиды,могут ли помогать родителям дети выплачивающие ипотеку.
Лариса Абросимова
Этой дуре надо напомнить, что кроме обычных налогов люди еще платили налог за бездетность, а эти деньги тоже не считаются??? Зарплату на них повысьте этой хамке, а мы уж на паперть пойдем, у кого нет детей.
Михаил Воробьев
Хотел ответить Метленной на её применение по жизни и здоровья пенсионеров. Есть "пожелания", что бы она сдала свой мандат и занималась бы домашними делами, в том числе создавать хорошую жизнь для своих родителей.

Картина дня

наверх