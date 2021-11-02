Политик предложила частично переложить заботу о пожилых людях с государства на их детей — и заявила, что пенсионеры должны были сами думать о том, как они будут жить «после 55—60 лет».

Всё об оружииПолитикаПолитик предложила частично переложить заботу о пожилых людях с государства на их детей — и заявила, что пенсионеры должны были сами думать о том, как они будут жить «после 55—60 лет». - Депутат Мосгордумы Наталья Метлина заявила (https://sun9-45.userapi.com/impg/AvG1tqGWTl7yQPxKoGXVO2Cg4be.Вернуться к статье2921НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий БеликовКто же ее выбирал депутатом ГД? Таким не место в Думе.Александр АнтипинВ народе говорят-"Каков поп,такой и приход".КЕКостя ЕрмолаевСколько мразей развелось во власти.MMaiklНа 1 ведьму, на 1!Александр Руся могу посоветовать патологоанатому-что сделать с этой ублюдиной....Анатолий ЗахаровЭто не женщина......,.а желаю ей дожить до такого возраста.....ВАВладимир АлексеевЕё пожалеть надо! Вон Вассерман уже пожаловался, как тяжко быть депутатом. За какие-то 500тыр.приходится рано вставать и тащится в эту думу.И это каждый день? :)Наталья Ефимова (Вишнёва)И это избранники?!!! Боже, спаси Россию хотя бы от идиотов!!!СВСуворов ВасилийВерните мне все,что я выплатил в пенсионный.Буду богатым.CХCергей ХраповДа идиотизм зашкаливает.АЛЕКС БАМ"Тот, кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит других".Ваша СветлостьТварь...Николай БеляевЕР?Валентин Мариненкооткуда вы такие вылезаете?Лариса ПоплавскаяТаких горе политиков надо без оправданий гнать грязной метлой, Лишать мандата и всех возможных льгот гос. жилья. Вообщем всего что было предусмотрено для депутата. Посмотреть, как они сначала без льгот будут жить. А потом спросить: не допускает ли она, что жизнь круглая и в ней все бывает, не буду перечислять, даже того, что в семье не без урода. Так пусть на досуге подумает. Она почему-то уверена, что является хорошей дочерью, матерью, женой. Так вот ее слова говорят об обратном. Она занимает не свое место, случайный пассажир. Пусть ее дети о ней теперь заботятся. А ее лишить права работы на любых руководящих должностях. Хватит уже церемониться с такими как она и платить из кармана тех, кого она считает дураками. Так как ничем не отличается от всех тех мошенников, которых она с таким сарказмом оправдывает,IAIness AarteeМетлина не на своём месте, пора на выходVladimir LioubimcevДЕТЯМ ЕСТЬ о ком заботиться - О СВОИХ ДЕТЯХ... Растить, одевать-обувать-кормить, учить, дать почву под ноги и профессию в руки... Пусть лучше государство НЕ ОБВОРОВЫВАЕТ ЛЮДЕЙ, которые всю свою жизнь работают на государство, в том числе тоже... А то планируют такую инфляцию, которая НАЧИСТО СЖИРАЕТ ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ "НА СТАРОСТЬ"...Горбатюк ВалерийДумать на годы вперед о будущем советует та, кто не в состоянии спрогнозировать результат своих собственных высказываний... Классика: "учитель не должен уметь сам, он должен уметь учить других" (с) :)Анна Эржибоваменталитет на лице этим всё сказано молодец :)вы не просили рожать а мы не просим сидеть и жрать наши деньги с*бала в лес и потерялась у**щаАБАлексей БобылевТварь! Пусть ей жить на пенсию в 13 тысяч!ДЛДмитрий ЛысковНу , с такими разбойниками в руководстве государством...на что надеяться...Куда делись бандиты из 90х и их жены...Таисия ИвановаА если у пенсионеров нет детей? Тогда попросить,чтобы эта Метлина помогла неимущим... и что, она не знает, какие пенсии у пожилых людей? Каким нужно быть черствым человеком, чтобы поднимать такой болезненный вопрос в государстве? Уродка....Т ШКурица безмозглая((((((((((((((Лариса АбросимоваЧто курица безмозглая эта Метлина, то я согласна, а еще с гусями в голове. С нормальными умственными способностями люди хотя бы подумают прежде чем рот открыть.Гарий ЩербаХОРОШО ПИЗ.....ТЬ , когда СИДИШЬ Ф В ДУР-ДУМЕ на ТЕПЛЕНЬКОМ МЕСТЕЧКЕ и НЕ в ЧЕМ , НИ СЕБЕ -- НИ РОДНЫМ да и ЗНАКОМЫМ НЕ ОТКАЗЫВАЕШЬ ....!!!Андрей СапожниковВот посмотришь на некоторых Метлиных, вроде человек вменяемый, жонглер русской словесности, но иногда такую ересь "МЕТЁТ". Может эта буря на Солнце так действует на некоторых.АГАлександр ГрелевИнтересно получается-налоги платил,а теперь государство самоустранится от выплаты пенсий.Вопрос второй,а что делать пенсионерам у которых нет детей,котрые уехали работать в другие страны,инвалиды,могут ли помогать родителям дети выплачивающие ипотеку.Лариса АбросимоваЭтой дуре надо напомнить, что кроме обычных налогов люди еще платили налог за бездетность, а эти деньги тоже не считаются??? Зарплату на них повысьте этой хамке, а мы уж на паперть пойдем, у кого нет детей.Михаил ВоробьевХотел ответить Метленной на её применение по жизни и здоровья пенсионеров. Есть "пожелания", что бы она сдала свой мандат и занималась бы домашними делами, в том числе создавать хорошую жизнь для своих родителей.Комментировать
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