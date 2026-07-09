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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 9 июля (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 9 июля (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников 21:57 В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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