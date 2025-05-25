В Госдуму внесли проект об установлении ежемесячных выплат домохозяйкам

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает установить основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек.
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