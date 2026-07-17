Трубы, скважины и башни. На Алтае завершают ремонт магистрального водопровода для 16 сел

Более четырех километров труб заменили на участке между Поспелихой и Новичихой. Работы должны повысить надежность водоснабжения сразу двух районов В Алтайском крае завершается капитальный ремонт одного из самых проблемных участков Чарышского группового водопровода.
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