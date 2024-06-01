Пленный: В ДНР группа солдат ВСУ сдалась в плен после атаки украинского дрона

Взятый в плен военнослужащий Вооружённых сил Украины Юрий Водян сообщил, что отряд боевиков решил сложить оружие, когда оказался атакован союзным боевым беспилотником у населённого пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике.
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