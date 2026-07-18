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Дочери фараонов могли быть воительницами

Дочери фараонов могли быть воительницами

В конце XIX века на западном берегу Нила французский археолог Жак де Морган вместе с коллегами раскопал царский некрополь с пирамидами и погребальными сооружениями Дахшур, относящийся к эпохам Древнего и Среднего царства.

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