Дочери фараонов могли быть воительницами

В конце XIX века на западном берегу Нила французский археолог Жак де Морган вместе с коллегами раскопал царский некрополь с пирамидами и погребальными сооружениями Дахшур, относящийся к эпохам Древнего и Среднего царства.
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