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Постпред РФ в Вене Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Гросси визит на Курскую АЭС

Постпред РФ в Вене Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Гросси визит на Курскую АЭС

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, в ходе которой обсудил его предстоящий визит на Курскую АЭС.

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