«Серебряные» волонтёры из Архангельска вернулись с международной стажировки в Китае

Руководитель архангельского центра «серебряного» добровольчества «Молоды душой», Наталья Козенкова, приняла участие в I Международной стажировке «Активное долголетие: Россия — Китай», которую вместе с ней с ней прошли 85 «серебряных» волонтёров, НКО и специалистов соцсферы из 19 регионов России.