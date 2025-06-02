«Серебряные» волонтёры из Архангельска вернулись с международной стажировки в Китае

Руководитель архангельского центра «серебряного» добровольчества «Молоды душой», Наталья Козенкова, приняла участие в I Международной стажировке «Активное долголетие: Россия — Китай», которую вместе с ней с ней прошли 85 «серебряных» волонтёров, НКО и специалистов соцсферы из 19 регионов России.
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