15 TV Shows To Watch If You Like King Of The Hill

"King of the Hill" is a unique show, but there are many others that are similar. Here are the best ones for fans looking for a new series to binge.
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