Вложение и сочетание: какие проекты банки решили поддержать на ПМЭФ

Развитию промышленности и цифровизации посвятили основные профильные сессии на ПМЭФ 6 июня. Перед Россией стоят масштабные вызовы: импортозамещение и опережающий рост во всех отраслях, начиная с нефтехимии и заканчивая платежами, отмечают участники дискуссий.