Вложение и сочетание: какие проекты банки решили поддержать на ПМЭФ

Развитию промышленности и цифровизации посвятили основные профильные сессии на ПМЭФ 6 июня. Перед Россией стоят масштабные вызовы: импортозамещение и опережающий рост во всех отраслях, начиная с нефтехимии и заканчивая платежами, отмечают участники дискуссий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии