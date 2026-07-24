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Царьград

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Глава Краснодара: 30 гаражей снесли ради зоны отдыха

Глава Краснодара: 30 гаражей снесли ради зоны отдыха

Глава Краснодара Евгений Наумов в ходе выездного совещания сообщил, что на пересечении улиц Гаврилова и Рашпилевской, а также на улице Гагарина будут обустроены благоустроенные зеленые зоны.

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