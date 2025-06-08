Марин Ле Пен обвинила Брюно Ретайо в ответственности за упадок Франции

Отсутствие безопасности французов и нерегулируемая иммиграция стали источником деградации страны, несмотря на все старания министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, заявила лидер депутатской группы партии «Национальное объединение» (RN) в Национальном собрании страны Марин Ле Пен, 8 июня пишет французская газета Sud Ouest.
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