Великобритания разместила в Эстонии дроны-камикадзе с радиусом действия более 250 км

Дислоцированный в Эстонии военный контингент Великобритании принял на вооружение беспилотные системы Nyan, разработанные компанией Callen-Lenz (входит в британский концерн BAE Systems).
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