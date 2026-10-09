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Великобритания разместила в Эстонии дроны-камикадзе с радиусом действия более 250 км

Дислоцированный в Эстонии военный контингент Великобритании принял на вооружение беспилотные системы Nyan, разработанные компанией Callen-Lenz (входит в британский концерн BAE Systems).

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