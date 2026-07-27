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Евстигнеева: Россия не сомневается в пособничестве Запада терактам Киева

Исполняющая обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Анна Евстигнеева 27 июля на заседании Совета Безопасности организации заявила, что Москва не сомневается в причастности западных стран к террористическим атакам, совершаемым киевским режимом.

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