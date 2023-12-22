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На поклон: при каких условиях Меган Маркл примут в королевскую семью

На поклон: при каких условиях Меган Маркл примут в королевскую семью

Супруга принца Гарри Меган Маркл с каждым днем все дальше отдаляется от королевской семьи. Однако у нее все же есть шанс наладить контакт с родственниками, но для этого придется выполнить несколько условий, сообщило Hindustan Times.

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