Южный Урал в 2024 году посетили более одного миллиона туристов

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября, ФедералПресс. В Челябинской области наблюдается устойчивая динамика роста туристического потока с размещением в местах отдыха (отелях, гостевых домах, санаториях, кемпингах и так далее).
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