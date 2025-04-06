Tesla лишится ветерана, руководившего разработкой программного обеспечения М...

Tesla лишится ветерана, руководившего разработкой программного обеспеченияМногие китайские конкуренты Tesla уже пришли к осознанию того, что исключительно стоимостью и характеристиками сложно привлечь новых покупателей к электромобилям, а потому надо совершенствовать программное обеспечение.
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