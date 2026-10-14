Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил значение дизельной сделки между Россией и США, а также рассказал о конфронтации Зеленского и Кличко в момент коммунального коллапса и энергетического кризиса в Киеве:00:23 – Что меняет дизельная сделка России с США?11:49 – Прерывалась ли передача разведданных Украине от США?17:39 – Сможет ли Европа в одиночку финансировать Украину?27:28 – О противостоянии Зеленского и Кличко и президентских амбициях мэра Киева;40:27 – Почему не бунтует столица Украины?*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.