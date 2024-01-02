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Известный телеведущий РТР Брилёв переехал в Аргентину после начала СВО

Известный телеведущий РТР Брилёв переехал в Аргентину после начала СВО

Экс ведущий федерального телеканала и подданный Великобритании решил сменить материк.Популярный телеведущий передачи "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" Сергей Брилев, имеющий гражданство Великобритании, уехал из России и даже решил сменить континент для ПМЖ.

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