На ремонт разбитой дороги до села Сестрёнка выделяется 119 млн рублей

В Петровском муниципальном округе отремонтируют дорогу "Мичуринск – Петровское" - Сестрёнка. В настоящее время администрация ищет подрядчика, который выполнит ремонт в период с 1 мая по 20 июля этого года.
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