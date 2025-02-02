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Новости Тамбова

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На ремонт разбитой дороги до села Сестрёнка выделяется 119 млн рублей

На ремонт разбитой дороги до села Сестрёнка выделяется 119 млн рублей

В Петровском муниципальном округе отремонтируют дорогу "Мичуринск – Петровское" - Сестрёнка. В настоящее время администрация ищет подрядчика, который выполнит ремонт в период с 1 мая по 20 июля этого года.

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