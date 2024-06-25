Сборная Сербии сыграла вничью с датчанами и вылетела с Евро

В матче группе С между футболистами Дании и Сербии голов забито не было – 0:0. Хотя сборной Сербии обязательно нужно было побеждать, за весь матч она не создала практически ни одного по-настоящему голевого момента.
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