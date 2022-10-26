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В РАН рассказали о сейсмических событиях в Финском заливе

В РАН рассказали о сейсмических событиях в Финском заливе

  РБК: институт РАН сообщил о пяти техногенных сейсмических событиях в Финском заливе Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской  РБК: институт РАН сообщил о пяти техногенных сейсмических событиях в Финском заливе Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН) сообщил, что федеральная сеть сейсмологических наблюдений зафиксировала 20-21 октября пять сейсмических событий в Финском заливе, сообщает РБК В институте РАН рассказали, что техногенные сейсмические события наблюдались на протяжении дня 20 октября с перерывами от часа до девяти часов, 21 октября произошло одно событие.

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