Ученые нашли новый способ определить возможную продолжительность жизни

По новым биомаркерам ученые научились определять возможное долголетие человека.Международная команда ученых, в которую вошли специалисты из Японии и Швеции, изучила анализы крови людей старше 100 лет и обнаружила некий биомаркер, который, возможно, указывает на причину долголетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии