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Ученые нашли новый способ определить возможную продолжительность жизни

Ученые нашли новый способ определить возможную продолжительность жизни

По новым биомаркерам ученые научились определять возможное долголетие человека.Международная команда ученых, в которую вошли специалисты из Японии и Швеции, изучила анализы крови людей старше 100 лет и обнаружила некий биомаркер, который, возможно, указывает на причину долголетия.

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