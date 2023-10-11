Ученые нашли новый способ определить возможную продолжительность жизни

По новым биомаркерам ученые научились определять возможное долголетие человека.Международная команда ученых, в которую вошли специалисты из Японии и Швеции, изучила анализы крови людей старше 100 лет и обнаружила некий биомаркер, который, возможно, указывает на причину долголетия.