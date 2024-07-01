В России повысили пенсии уволившихся в июне пенсионеров

С 1 июля увеличится размер пенсий работающих пенсионеров, которые уволились в июне.По словам доцента кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Натальи Усовой, Социальный фонд России с 1 июля автоматически пересчитает страховые пенсии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии