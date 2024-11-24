«С русскими долго не разговариваю»: В Тюмени приезжий подросток отрабатывает приемы на младших классах

АА Анатолий Александрович Фаткуллин Нужны законы Талиона - выёживаются - кнутами, возбухают - битами, пытаются унижать - вешать с отрезанными ушами, а родителей лишать имущества и голыми гнать, без права восстановления. Скажите жестко - нет, это не жестко, это толерантно и по законами Руси...

Георгий Корнев Клянусь, ты сейчас пожалеешь! Я с русскими долго не разговариваю. Вас, русских, надо всех (…)», — кричал он в момент атаки на 13-летнего. 16 лет есть . 282 статья только для русских?