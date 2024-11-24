Коллаж Царьграда Россия без русских флагов. Почему русским студентам неуютно в наших вузах В ведущих вузах страны с недавних пор своя атмосфера: там танцуют лезгинку, студенты разгуливают в папахах, чуть ли не каждую неделю всенародно едят плов и пахлаву и размахивают флагами Закавказья и Средней Азии.
«С русскими долго не разговариваю»: В Тюмени приезжий подросток отрабатывает приемы на младших классах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Нужны законы Талиона - выёживаются - кнутами, возбухают - битами, пытаются унижать - вешать с отрезанными ушами, а родителей лишать имущества и голыми гнать, без права восстановления. Скажите жестко - нет, это не жестко, это толерантно и по законами Руси...
Ответить
2 час.
Георгий Корнев
Клянусь, ты сейчас пожалеешь! Я с русскими долго не разговариваю. Вас, русских, надо всех (…)», — кричал он в момент атаки на 13-летнего. 16 лет есть . 282 статья только для русских?
Ответить
1 час.
Георгий Корнев
У тебя есть доказательства, что это не правда? Нет тогда не поднимай этот вопрос.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии