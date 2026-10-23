Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Краматорска и Славянска. Глава подконтрольной украинской армии части ДНР Вадим Филашкин написал в своём канале: «Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способом — теперь она охватывает все населённые пункты Краматорской и Славянской общин».