Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Краматорска и Славянска. Глава подконтрольной украинской армии части ДНР Вадим Филашкин написал в своём канале: «Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способом — теперь она охватывает все населённые пункты Краматорской и Славянской общин».
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