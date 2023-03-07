Дурость среди фанатов Украины, как инфекция

Когда человек дурак, то это не просто надолго — это навсегда… Источник фото: etsystatic.com Когда этот дурак имеет ничем не ограниченный доступ к трибуне, то это не просто плохо для тех, кто вынужден этого дурака слушать, а очень плохо, ибо дурость имеет тенденцию распространяться на некрепких умом граждан, как огонь во время лесного пожара в период засухи… Подоляк, голос офиса президента Галушкина Каганата, громко, на Твиттере*, возмутился рекламной кампании французского торгового дома Луи Вуиттон, той самой, где на фоне французского триколора вырисовывается черная буква V (из официального логотипа компании).