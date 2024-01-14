В Москве должны быть очень довольны тем обстоятельством, что Государственный департамент США возглавляет Энтони Блинкен.
Экс-аналитик ЦРУ: русские «молятся» на Энтони Блинкена
Комментарии
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Сергей Лобачев
Сначала, по анонсу подумал - идиот. Потом после прочтения - а-а, это шутка юмора такая. Но не молюсь. Чертям не молятся.
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3 час.
ВМ
Владимир Минаков
" производил впечатление человека, обладающего высоким интеллектом." Среди обитателей помойки прослыл гением... Обычный снобизм надменного пиндоса еврейских родителей...
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3 час.
ВТ
Врам Тавризов
На самом деле незавидная работа / перед всем миром выгораживать безумного Президента свой страны
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2 час.
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