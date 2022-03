Новые правила обсуждений и ситуация с текучкой кадров на Twitch, Star Wars Eclipse могут задержать до 2027-го, Steam Deck официально поддерживает уже более тысячи игр, культовый рельсовый шутер House of the Dead «воскреснет ремейком» этой весной, Rockstar Games обозначила подробности GTAV для PS5 и Xbox Series, Spidersaurs будет портирована на домашние платформы, экшен Mina the H .