В Минпросвещения предложили не прекращать работу детских лагерей в Анапе

Их инфраструктура может быть использована для летнего отдыха Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев считает, что инфраструктура детских лагерей в Анапе может быть использована для летнего отдыха.
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