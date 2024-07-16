Найден виновный в пожаре на Карадагском заповеднике

За крупным пожаром в окрестностях курортного посёлка Коктебель стоит человек. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители установили предполагаемого виновника возникновения в Карадагском заповеднике.
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