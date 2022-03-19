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Матч «Оренбург» – «КАМАЗ» скоро начнется. Не пропустите прямую трансляцию!

Матч «Оренбург» – «КАМАЗ» скоро начнется. Не пропустите прямую трансляцию!

В рамках 28 тура Олимп-ФНЛ «Оренбург» примет на своем поле «КАМАЗ», матч пройдет сегодня, 19 марта в 15:00 по местному времени (13:00 по Москве).

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