Матч «Оренбург» – «КАМАЗ» скоро начнется. Не пропустите прямую трансляцию!

В рамках 28 тура Олимп-ФНЛ «Оренбург» примет на своем поле «КАМАЗ», матч пройдет сегодня, 19 марта в 15:00 по местному времени (13:00 по Москве).
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