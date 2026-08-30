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FiNE NEWS

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Лукашенко представит инициативы по развитию Шанхайской организации сотрудничества

Лукашенко представит инициативы по развитию Шанхайской организации сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует озвучить ряд инициатив, направленных на развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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