Вашингтон пригласил Китай на откровенный ядерный разговор

Байдену стало интересно, что там в арсеналах Поднебесной Светлана Гомзикова Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Константин Блохин Китай и США в понедельник, 6 ноября, проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия.