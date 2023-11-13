Вашингтон пригласил Китай на откровенный ядерный разговор

Байдену стало интересно, что там в арсеналах Поднебесной Светлана Гомзикова Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Константин Блохин Китай и США в понедельник, 6 ноября, проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия.
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