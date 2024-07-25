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Царьград

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Руководство элитной натовской бригады уничтожено под Харьковом: Ветеран "Вагнера" раскрыл засекреченные подробности - в бункере погиб генерал

Руководство элитной натовской бригады уничтожено под Харьковом: Ветеран "Вагнера" раскрыл засекреченные подробности - в бункере погиб генерал

Одна из самых элитных натовских бригад ВСУ была буквально обезглавлена за "два подхода". Первой бомбой был накрыт генерал в бункере, через две недели было уничтожено практически всё руководство.

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Комментарии
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Россиянин
По сути, их хохлов уже сформировали натовские подразделения получается.
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