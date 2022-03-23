Опрос жителей Уссурийска: как вы заботитесь о сохранении окружающей среды?

Приморский край вошел в число пилотных регионов, где внедряется новый экологический проект. В его рамках уже запланировано более 300 акций, субботников, конкурсов, викторин и мастер-классов.
Популярные статьи
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии