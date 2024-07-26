Путину предложили не менять глав трех российских регионов

Будь в курсе✴

Генсовет партии «Единая Россия» предложил президенту России Владимиру Путину кандидатуры действующих глав Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарской республики (КБР) Сергея Аксенова, Махмуд-Али Калиматова и Казбека Кокова (соответственно) для назначения на те же посты.