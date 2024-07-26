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Путину предложили не менять глав трех российских регионов

Путину предложили не менять глав трех российских регионов

Генсовет партии «Единая Россия» предложил президенту России Владимиру Путину кандидатуры действующих глав Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарской республики (КБР) Сергея Аксенова, Махмуд-Али Калиматова и Казбека Кокова (соответственно) для назначения на те же посты.

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