С добрым, морозным утром!❄️ Как и обещали синоптики, в Новоаннинский пришли ночные заморозки🥶🥶🥶 У кого сколько показал сегодня термометр?.
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С добрым, морозным утром!❄️ Как и обещали синоптики, в Новоаннинский пришли ночные заморозки🥶🥶🥶 У кого сколько показал сегодня термометр?.