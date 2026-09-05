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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олейников близок к переходу из «Крыльев» в «Рубин». Ранее сорвался его трансфер в «Локомотив»

Полузащитник « Крыльев Советов » Иван Олейников может продолжить карьеру в « Рубине ». Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 27-летний футболист близок к переходу в казанский клуб.

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