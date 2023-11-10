Уход Даниэля Риккардо обернулся убытком для McLaren

SportskeedaСогласно годовому отчёту McLaren Racing Limited, в который входят проекты Формулы 1, IndyCar, Formula E и Extreme E, по состоянию на 31 декабря 2022 года выручка составила 327,892 миллиона фунтов стерлингов.
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