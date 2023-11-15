Вирусолог Альтштейн рассказал о специфических признаках кори

У кори есть специфические признаки, которые позволяют врачам сразу поставить точный диагноз. Их в беседе со «Звездой» перечислил российский вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
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