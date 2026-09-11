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Царьград

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ЦИК России откроет инфоцентр для выборов 17 сентября

ЦИК России откроет инфоцентр для выборов 17 сентября

ЦИК России 17 сентября откроет информационный центр для освещения единого дня голосования. Элла Памфилова представит доклад о готовности системы.

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