В Дагестане будут судить бухгалтера за растрату 350 тыс. руб.

Обвинение в отношении экс-бухгалтера администрации села Аймаки выдвинул гунибский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, 25 августа сообщила пресс-служба ведомства.
Обвинение в отношении экс-бухгалтера администрации села Аймаки выдвинул гунибский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, 25 августа сообщила пресс-служба ведомства.
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