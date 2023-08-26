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В Дагестане будут судить бухгалтера за растрату 350 тыс. руб.

В Дагестане будут судить бухгалтера за растрату 350 тыс. руб.

Обвинение в отношении экс-бухгалтера администрации села Аймаки выдвинул гунибский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, 25 августа сообщила пресс-служба ведомства.

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