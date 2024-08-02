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test mazurok

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❗️В Севастополе принято решение о повышенных мерах безопасности на время

❗️В Севастополе принято решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке суббоеприпасов и части сбитой ракеты ATACMS на проспекте генерала Острякова Проспект генерала Острякова (на отрезке от дома 218 до 5 км) и дорога-дублер будут перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12:00, специалисты рассчитывают, что к этому времени они смогут собрать все взрывоопасные предметы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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