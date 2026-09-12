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Bild: только 14% опрошенных немцев считают Мерца подходящим на пост канцлера ФРГ

Bild: только 14% опрошенных немцев считают Мерца подходящим на пост канцлера ФРГ

Только 14% опрошенных немцев сейчас считают Фридриха Мерца подходящим на пост канцлера Германии. Такие цифры приводит Bild со ссылкой на исследование института INSA.

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